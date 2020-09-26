В Италии женщина потеряла память и представилась актрисой Джулией Робертс

В итальянском городе Павия врачи-психиатры госпитализировали неизвестную, которая потеряла память и теперь считает себя актрисой Джулией Робертс.
По данным местного издания la Provincia di Pavia, в конце июля 2020 года женщину в состоянии алкогольного опьянения
Из-за того, что при себе у женщины не было никаких документов, она получила инициалы Н.Н. После выписки она не покинула территорию медицинского учреждения и больше месяца жила в приёмном покое, где питалась едой из автоматов.
После того как неизвестная стала утверждать, что она Джулия Робертс, её направили в психиатрическое отделение госпиталя в Павии. Примечательно, что её личность до сих пор не установлена.
Ранее NEWS.ru писал, что медики не могут поставить диагноз школьнице Райли Хорнер из Иллинойса, которая после того как повредила голову, постоянно возвращается в 11 июня.
Просыпаясь утром, девочка думает, что сегодня именно тот день, когда она пострадала на уроке танцев. Каждые два часа её память «обнуляется», и ребёнку приходится заглядывать в блокнот, где имеются заметки обо всём, что произошло.
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