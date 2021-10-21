В Италии заявили об ослаблении позиций США как защитника демократии

Позиции США в отношениях с Китаем сильно ослаблены после провала испытаний гиперзвукового оружия. Как пишет итальянская газета Corriere Della Sera, Соединённые Штаты не только уступили России и Китаю в продолжительной гонке вооружений, но и потеряли образ мирового защитника демократии.

Автор статьи Паоло Фоски напомнил недавние слова президента США Джозефа Байдена о том, что Вашингтон намерен защищать Тайвань от "китайской агрессии", имея соответствующие полномочия. В ответ на это официальный представитель министерства иностранных дел Пекина Ван Вэньбинь рекомендовал не посылать на остров «ложные сигналы» и не недооценивать твердую решимость и способность китайского народа защищать национальный суверенитет и территориальную целостность.

Журналист отметил, что эти слова прозвучали через несколько часов после сообщения о неудаче при испытании гиперзвуковых ракет в США. По его словам, громкая военная неудача Пентагона скажется на имидже США как защитника демократии, и позицию Байдена будет труднее воспринимать всерьёз. Он отметил, что США проигрывают гонку вооружений с Китаем и Россией, ранее успешно завершившими испытания своего гиперзвукового оружия.

Ранее сообщалось о нештатной ситуации с ракетой-носителем, на которой было размещено гиперзвуковое оружие. Ракета не смогла взлететь, что послужило причиной для отмены испытаний нового вооружения в США.