В Италии в области Венето ослабили карантин

В итальянской области Венето снято ограничение на удаление от места жительства больше, чем на 200 м, в том числе для занятий спортом. Такое распоряжение подписал губернатор региона Лука Дзайя.
Как
Отмечается, что с Венето началось введение ограничений на фоне распространения коронавируса.
Ранее NEWS.ru писал, что распространение коронавируса нового типа замедлилось за последнюю неделю в ряде стран Европы, включая Испанию и Италию. Об этом 10 апреля заявил на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус. Вместе с тем он выразил обеспокоенность ускорением распространения инфекции в других государствах.
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