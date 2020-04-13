В Италии в области Венето ослабили карантин

https://static.news.ru/photo/1b4ed78c-7db9-11ea-80c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roberto Monaldo.Lapre/Global Look Press

В итальянской области Венето снято ограничение на удаление от места жительства больше, чем на 200 м, в том числе для занятий спортом. Такое распоряжение подписал губернатор региона Лука Дзайя.

Как сообщила газета La Stampa, теперь жителям Венето можно заниматься спортом и удаляться от дома, но в защитных масках и одноразовых перчатках. Кроме того, на ближайшие праздники — 25 апреля (День освобождения от фашизма и нацизма) и 1 мая — жителям области разрешается выехать на семейный пикник на открытом воздухе, но только на собственных участках.

Отмечается, что с Венето началось введение ограничений на фоне распространения коронавируса.

Ранее NEWS.ru писал, что распространение коронавируса нового типа замедлилось за последнюю неделю в ряде стран Европы, включая Испанию и Италию. Об этом 10 апреля заявил на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус. Вместе с тем он выразил обеспокоенность ускорением распространения инфекции в других государствах.