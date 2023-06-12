В Италии удивились цинизму Зеленского FQ: в заявлении Зеленского о контрнаступлении есть нотки циничного удовольствия

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Обозреватель Фабио Мини в статье для итальянской газеты il Fatto Quotidiano заявил, что президент Украины Владимир Зеленский испытывает отчаяние вперемежку с циничным удовольствием, объявляя о начале контрнаступления ВСУ. Итальянского журналиста удивило то, что украинский лидер спокойно говорит о том, что в стране погибнет много мужчин и женщин.

В заявлении Зеленского о предстоящем контрнаступлении чувствуются нотки отчаяния, а также циничного удовольствия и лицемерия. По его словам, победа неизбежна, но будет много жертв, — написал Мини.

По словам публициста, в Европе и США сомневаются в успехе украинского контрнаступления.

Ранее экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что американские власти планируют пожертвовать президентом Украины Владимиром Зеленским для сокрытия своих преступлений, связанных с диверсиями на «Северных потоках» и подрывом Каховской ГЭС. По словам эксперта, в американской администрации понимают, что Киев не сможет добиться успеха в конфликте с Москвой.

Ранее бывший сотрудник Пентагона Стивен Брайен заявил, что президент Украины Владимир Зеленский получил неприятную новость о больших потерях ВСУ в живой силе и технике при попытках наступлений в Запорожской области. По его информации, украинская сторона лишилась радара Hensoldt TRIMBLE-4D AAS, части системы ПВО Iris-T, танков AMX-10 и Leopard. Он добавил, что система ПВО Iris-T и радар Hensoldt TRIMBLE-4D AAS были критически важны для ВСУ.