В Италии рассказали о реакции Запада на провокации возле границ России

https://static.news.ru/photo/a510493e-b3e5-11eb-a84c-96000091f725_660.jpg Фото: NATO/flickr.com

Крупнейшие мировые СМИ своеобразно отреагировали на провокации НАТО возле российских границ. В западных изданиях в спокойном ключе пишут о действиях Североатлантического альянса, направленных против России, сообщает издание L'Antidiplomatico.

Итальянские журналисты напомнили, что НАТО регулярно проводит свои операции возле российских границ, но западные журналисты не считают такие действия предосудительными. Однако если подобным способом будет действовать Москва, то на Западе сразу же поднимут большой шум. По мнению авторов публикации, это происходить из-за того, что в средствах массовой информации имеет место цензура.

Напряжённость в воздушном пространстве у границ России постоянно растёт. В 2020 году специалисты радиотехнических войск РФ на 40% чаще фиксировали полёты иностранных разведывательных самолётов, чем годом ранее. Было бы интересно узнать, как на происходящее отреагировал Запад, если бы он поменялся ролями с РФ, — задались вопросом итальянские аналитики.

Ранее журналисты китайского издания Sohu обратили внимание, что США и НАТО своими провокациями возле границ России приближаются к красной линии, проведённой российским президентом Владимиром Путиным. Они добавили, что в ходе своего послания Федеральному собранию российский лидер дал понять, что территориальный суверенитет, геополитические и стратегические интересы Москвы не могут быть нарушены.