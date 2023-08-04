На Западе раскрыли три козыря России, которые помогут победить Украину La Repubblica: мощная оборона и тактика генералов помогают России побеждать Украину

Фото: МО РФ

Мощная оборона, тактика генералов и сбавление темпов контрнаступления ВСУ стали тремя важными козырями России, которые помогают ей побеждать в конфликте, пишет итальянское издание La Repubblica. На Западе опасаются, что до осени Украина не вернет территории, занятые войсками РФ, что может привести к сложной ситуации не только в военном, но и в политическом плане, отмечает автор статьи Джанлука Ди Фео.

Украинское наступление сбавило темп, и Запад боится, что оно сойдет на нет в течение месяца. <...> При том что ВСУ так и не научились управлять крупномасштабными военными операциями, — говорится в статье.

По словам публициста, «катастрофический» сценарий предполагает, что бросок ВСУ в сторону Крыма отложат до конца весны 2024 года, а это позволит России укрепиться еще сильнее. Автор считает, что если до середины сентября украинской армии не удастся завладеть Мариуполем и Мелитополем, то у России будет много времени для того, чтобы расколоть союзников президента Украины Владимира Зеленского.

Вместе с тем в дипломатических кругах вновь начали обсуждать возможность перемирия по корейскому образцу, отметил Ди Фео.

Ранее военкор Александр Коц предположил, что заморозка украинского конфликта «по корейскому образцу» обернется очередными «минскими соглашениями», которые не будут соблюдаться. По его мнению, России необходимо усилить свою переговорную позицию и как минимум полностью взять под контроль новые регионы.