https://static.news.ru/photo/c5586fb4-d921-11e9-ba53-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lena Klimkeit/Global Look Press

Сильный взрыв произошёл на нефтеперерабатывающем предприятии Eni на северо-востоке Италии, в Саннадзаро-де-Бургонди. По данным местной мэрии, никто не пострадал.

Высокий столб дыма виден за несколько километров от завода, сообщает агентство ANSA . На месте работают расчёты пожарных. Eni проводит свои проверки и заверяет, что ситуация находится под контролем.

Специальные службы уже начали мониторинг показателей атмосферы в зоне происшествия. Причины взрыва выясняются.

Ранее News.ru писал о серии взрывов на складе войсковой части 74008 в Красноярском крае. Первое ЧП случилось 5 августа. Разлёт осколков достигал 15 км. Всего пострадало 13 человек, один погиб. Новые взрывы произошли вечером 9 августа. Причиной стало попадание молнии в снаряд в ходе разминирования. Жителей близлежащего села Каменка снова эвакуировали, писал News.ru.