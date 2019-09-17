Сильный взрыв произошёл на нефтеперерабатывающем предприятии Eni на северо-востоке Италии, в Саннадзаро-де-Бургонди. По данным местной мэрии, никто не пострадал.
Высокий столб дыма виден за несколько километров от завода, сообщает агентство
Специальные службы уже начали мониторинг показателей атмосферы в зоне происшествия. Причины взрыва выясняются.
Ранее News.ru писал о серии взрывов на складе войсковой части 74008 в Красноярском крае. Первое ЧП случилось 5 августа. Разлёт осколков достигал 15 км. Всего пострадало 13 человек, один погиб. Новые взрывы произошли вечером 9 августа. Причиной стало попадание молнии в снаряд в ходе разминирования. Жителей близлежащего села Каменка снова эвакуировали, писал News.ru.