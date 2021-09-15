В Италии предрекли США потерю доминирования в небе из-за российских БПЛА

Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости

Митинг женщин в поддержку талибов (организация признана террористической в России) и против демократии прошёл в афганском городе Меймене (провинция Фарьяб). Митинг охраняют вооружённые талибы. Об этом сообщает филиал агентства Sputnik в Афганистане в своём Telegram-канале.

На кадрах видно, как десятки фигур в традиционной одежде, закрывающей лицо и тело, несут флаги захватившего власть в стране движения «Талибан». Отмечается, что женщины выступают в поддержку Исламского Эмирата Афганистан...