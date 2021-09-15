16+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

В Италии предрекли США потерю доминирования в небе из-за российских БПЛА

20:26, 15 сентября 2021
В Италии предрекли США потерю доминирования в небе из-за российских БПЛА БПЛА «Охотник» Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Российский ударный беспилотник «Охотник» отбирает лидерство в воздухе у США. Новейший отечественный БПЛА — «ведущая скрипка» возможного противостояния в воздухе в будущем между двумя державами. Российские беспилотники вызывают серьёзную озабоченность у Соединённых Шатов. Об этом сообщает L’AntiDiplomatico.

Военные США отстают от России сразу по нескольким фронтам и испытывают экономические трудности, отмечает издание.

Доминирование Соединённых Штатов в небе, похоже, подходит к концу. Россия, а также Китай продвигаются вперёд и не собираются останавливаться,пишет издание.

Автор материала особо отмечает боевой потенциал тандема «Охотника» — «американского кошмара» — и новейшего пилотируемого истребителя пятого поколения Су-57.

Ранее сообщалось, что российские военные обратились к промышленным концернам ускорить процесс испытаний и ввода в строй ударных БПЛА «Охотник». Отмечается, что началась проработка вопросов скорейших поставок машин в Вооружённые силы.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео