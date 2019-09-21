https://static.news.ru/photo/e05aab5c-dd1c-11e9-a272-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gili Yaari/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Время парковки в итальянском городе Авеццано (область Абруццо) предложили оплачивать числом молитв. Инициатива принадлежит местному священнику — дону Винченцо Де Марио, выделившему парковочные места перед церковью.

Согласно «прайсу», 15-минутное стояние «стоит» одну молитву Деве Марии, час — 10 молитв, два часа — 20, а за долгосрочную парковку — надо прочитать весь молитвенник. Таким необычным способом священник решил возвращать людей к религии.

Сам настоятель признается, что его инициатива носит шуточный характер, а проверять, помолился ли водитель, смогут «лишь сами Господь и Богоматерь», приводит его слова католическая газета Avvenire .

Ранее News.ru писал, что передвижение на личном автомобиле в Москве становится выгодным, если водитель проезжает на нём больше 20 тыс. км в год. В других случаях оправданнее становятся такси и каршеринг, считают транспортные аналитики.