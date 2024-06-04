В Италии предложили Макрону надеть каску и поехать воевать на Украину Вице-премьер Италии предложил отправить Макрона на Украину

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Эммануэль Макрон

Министр транспорта и инфраструктуры Италии Маттео Сальвини заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон является «разжигателем войны», пишет издание Newsbiella. Сальвини предложил французскому лидеру самому отправиться воевать на Украину и надеть каску, чтобы не злить итальянцев.

Я говорю Макрону: поезжайте на Украину воевать, наденьте каску и не злите итальянцев, — сказал Сальвини.

РБК отмечает, что политик от партии «Лига» регулярно критикует Макрона и его политику, высказываясь за мир в регионе. В марте он утверждал, что французский лидер опасен для Европы из-за его поддержки направления западных войск на Украину. Сальвини также предлагал психиатрическую помощь Макрону и его сторонникам, высказывающим поддержку военной операции на Украине.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц высказался против использования Украиной западного оружия для ударов по российской территории. Он напомнил, что Берлин стремится не допустить перерастания украинского конфликта в мировую войну. Аналогичное мнение высказал вице-премьер Италии Маттео Сальвини. Он напомнил, что Рим не находится в состоянии войны с Россией, поэтому не может дать разрешение ВСУ на нанесение ударов итальянским оружием по российской территории.