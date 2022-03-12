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В Италии перевернулся автобус с украинскими беженцами, один человек погиб

12:31, 13 марта 2022
В Италии перевернулся автобус с украинскими беженцами, один человек погиб Фото: Alfonso Di Vincenzo/Keystone Press Agency/Global Look Press
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На трассе на севере Италии в результате ДТП перевернулся автобус, в котором находились около 50 граждан Украины, предварительно, одна женщина погибла, сообщает телеканал Sky TG24. Отмечается, что остальные пассажиры не получили серьёзных повреждений.

По данным телеканала, инцидент произошёл 13 марта. Ведётся расследование, причины происшествия устанавливаются.

Как заявил ранее официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Мэттью Салтмарш, с 24 февраля Украину покинули более 2,5 млн человек, в основном женщины и дети, выехавшие в Центральную Европу. 

По оценкам УВКБ ООН, количество беженцев с Украины в ближайшие дни может достигнуть 4 млн человек. Украинцев принимают Польша, Словакия, Молдавия, Венгрия и Румыния. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель ранее сообщал, что ЕС сможет принять до 5 млн беженцев.

По данным исполнительного директора Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Кэтрин Рассел, количество детей, которые покинули Украину с 24 февраля, увеличилось до миллиона. 

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