В Италии от коронавируса умерли 127 врачей

https://static.news.ru/photo/5aea4564-8004-11ea-94ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cecilia Fabiano/Keystone Press Agency/Global Look Press

За сутки в Италии от коронавируса умерли 525 человек. Всего за время эпидемии скончались 22 170 пациентов с таким диагнозом. Среди них 127 врачей.

Такие данные публикует служба гражданской обороны страны. Смертность с каждым днём падает. 15 апреля было зарегистрировано 578 летальных исходов, 14 апреля — 602.

Общее количество COVID-положительных пациентов в Италии составляет 168 941. Это на 3786 больше, чем днём ранее.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 заразились более 2 млн человек по всему миру, более 137 тысяч скончались.

Самая сложная ситуация из-за коронавируса сложилась в США, Италии и Испании. В Америке количество заболевших превысило 640 тысяч. На Апеннинском полуострове на фоне высокого показателя инфицированных — более 168 тысяч — наблюдается и высокий показатель смертности: более 22 тысяч человек. Для сравнения, в Германии на 135 тысяч случаев коронавируса приходится 3,8 тысячи летальных исходов. Испания сейчас является лидером по числу заражений в Европе: диагноз COVID-19 там поставлен 182 тысячам пациентов.

По состоянию на 16 апреля в России выявлено 27 938 случаев коронавирусной инфекции (+3448 за последние сутки), 2304 человека выздоровели. Болезнь унесла жизни 232 пациентов. В Москве диагноз COVID-19 поставлен 16 146 (+1370 за последние сутки) заболевшим, писал NEWS.ru.