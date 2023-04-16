В Италии оценили зависимость от газа из России Итальянский министр Пикетто-Фратин: Рим преодолел зависимость от газа России

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Министр по вопросам окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джильберто Пикетто-Фратин заявил Corriere della Sera, что Рим преодолел зависимость от российского газа. По его словам, в настоящее время доля российского газа в импорте страны составляет 10%. Он добавил, что страна смогла диверсифицировать поставки голубого топлива благодаря сотрудничеству с Алжиром и Ливией.

Мы по сути преодолели зависимость от Москвы в этом вопросе, нарастив поставки газа по трубопроводам с Востока по Трансадриатическому газопроводу, а также из Африки с новыми соглашениями с Алжиром и Ливией, — сказал Пикетто-Фратин.

Глава итальянского ведомства подчеркнул, что это позволит стране и дальше развивать производство энергии с помощью альтернативных источников, а также определить даты, когда Рим сможет «приступить к разработке атомной энергетики четвертого поколения».

Ранее агентство Bloomberg в своей статье сообщило, что альянс России в Саудовской Аравии в нефтяной сфере может помешать переизбранию президента США Джо Байдена в 2024 году. Отмечается, что Соединенные Штаты превратились из посредника в мишень для участников ОПЕК. В агентстве уточнили, что главным признаком сотрудничества Москвы и Эр-Рияда является согласование объемов добычи нефти.