В Италии назвали последствия ограничений на поставки алюминия из России Аналитик Мураторе предрек Западу зависимость от Китая при запрете российского алюминия

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Если США запретят импорт российского алюминия в рамках очередного пакета санкций, они могут ввести Запад в зависимость от поставок этого ресурса из Китая, пишет «ПолитРоссия» со ссылкой на итальянского аналитика Андреа Мураторе. Эксперт отметил, что поставки этого металла из России в ЕС и США увеличились на 70% в период с марта по июнь 2022 года. Если европейские страны и Штаты лишатся возможности покупать его у России, им придется обратиться к Китаю, который может вторгнуться на западные рынки.

Импорт российского алюминия и никеля в ЕС и США в период с марта по июнь 2022 года увеличился на 70 %. <...> Пекин производит более 55 % алюминия в мировом масштабе и может вторгнуться на западные рынки, если поставки из России будут остановлены, — пояснил аналитик.

Таким образом, если США и ЕС перестанут покупать алюминий у России, они могут стать зависимыми от Китая, который рассматривается Западом гораздо более серьезным противником в геополитическом плане.

Эксперт ФГ «Финам» Алексей Калачев ранее рассказал, что санкции Вашингтона против российского РУСАЛа — самый жесткий для Москвы вариант, который может привести к дефициту алюминия во всем мире. Он отметил, что Россия является вторым по величине после Китая производителем алюминия — ключевого металла для большинства отраслей тяжелой промышленности, поэтому санкционные угрозы России со стороны США могут отразиться на всем мировом рынке алюминия.