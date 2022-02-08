В Италии назвали фаворитов на должность генсека НАТО после Столтенберга

Представитель Италии считается фаворитом на пост генерального секретаря НАТО после завершения пребывания на этом посту Йенса Столтенберга. Как пишет газета La Repubblica, по негласной ротации данный пост должен занять представитель одного из государств Средиземноморского региона, а представители потенциально конкурирующих с Италией Испании и Португалии уже занимают важные посты в международной политической иерархии.

Издание пояснило , что испанец Жозеп Боррель является верховным представителем ЕС по иностранным делам, а португалец Антониу Гутерриш возглавляет ООН.

Сообщается, что итальянское правительство пока не определилось со своим кандидатом, который должен быть утверждён до саммита НАТО в июне в Мадриде. Среди претендентов называют экс-главу МИД и бывшего верховного представителя ЕС по иностранным делам Федерику Могерини, экс-министра обороны Роберту Пинотти и нынешнего министра обороны Лоренцо Гуерини.

Ранее в числе кандидатов на пост генсека НАТО, помимо Могерини, называли бывшего премьер-министра Великобритании Терезу Мэй, премьера Нидерландов Марка Рютте, президента Румынии Клауса Йоханниса и премьера Эстонии Каю Каллас.

Столтенберг является генеральным секретарём НАТО с 2014 года и после окончания полномочий станет главой Центробанка Норвегии. Сам Столтенберг сообщил, что до 1 октября сосредоточит все силы на руководстве Североатлантическим альянсом, после чего приедет на родину и приступит к работе на должности главы Центробанка. Он будет находиться на этом посту в течение шести лет.