https://static.news.ru/photo/1ed1f02c-5eee-11ea-99fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Carlo Cozzoli/Keystone Press Agency/Global Look Press

Итальянская Финансовая гвардия закрыла магазин в Турине, который продавал по очень высоким ценам товары, якобы являющиеся противоядием от коронавируса.

Среди ассортимента «Коронавирус-shop»: ионизаторы, маски, комбинезоны, защитные перчатки, дезинфицирующие средства, очки, респираторы, пищевые добавки и другое. Цены на некоторые из них составляли тысячи евро, сообщает управление Финансовой гвардии провинции Турин.

Причастные к организации торговли задержаны. Им грозит до двух лет тюремного заключения.



Тем временем в Москве владельцы похоронного бизнеса решили зарегистрировать в качестве товарного знака слова «Коронавирус», CORONAVIRUS и медицинское название вируса COVID-19. Ответа на заявку из Роспатента фирме ещё не пришло, писал NEWS.ru.

Эпидемия началась в Китае в конце декабря 2019 года. По данным на 5 марта, число заболевших коронавирусной инфекцией по всему миру перевалило за 95 тысяч человек. От болезни умерли 3,2 тысячи пациентов, выздороветь удалось более чем 53 тысячам.