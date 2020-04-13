Мир

В Италии мужчина нарушил карантин, чтобы не сидеть дома с семьёй

15:00, 13 апреля 2020
Фото: Cabras/Fotogramma/Ropi/Global Look Press

Во Флоренции мужчина решил заплатить штраф вместо того, чтобы сидеть дома с женой и дочерьми на карантине из-за коронавируса.

Как сообщила газета la Repubblica, мужчину в спортивной форме и на шоссейном велосипеде полиция остановила на окраине Флоренции. На вопрос, почему он пошёл на нарушение карантина, мужчина признался, что не мог больше находиться дома с женой и детьми. По его словам, он предпочёл заплатить штраф.

Как писал NEWS.ru, карантин и ограничительные меры, введённые в Италии для сдерживания распространения коронавируса, будут сохраняться до 3 мая.

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