В Италии могут ввести обязательную вакцинацию от коронавируса

Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца не исключил введения в стране обязательной вакцинации от коронавируса. По его словам, правительство государства оценит это предложение «по прошествии недель». Об этом пишет Corriere della Sera.

Министр напомнил, что Италия первой в Европе ввела обязательную вакцинацию для медработников, после чего её примеру последовали другие страны.

Обязательство — это не уже принятое и уверенное решение, а инструмент, который у нас есть, и при необходимости он будет реализован без опасений, — сказал Сперанца.

Он уточнил, что при повышении уровня заражаемости населения нужно сделать так, чтобы как можно больше человек привились. И в этом случае есть два пути — усиливать кампанию по вакцинации или же «использовать меры из прошлого». Также могут быть введены новые ограничения, если вакцинация в текущем объёме не поможет.

Ранее министр образования и науки РФ Валерий Фальков сообщил, что решение об обязательной вакцинации против коронавируса преподавателей вузов принимается на уровне регионов.