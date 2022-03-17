В Испании задержали яхту, которая может принадлежать главе «Роснефти»

Испанские власти 16 марта задержали 135-метровую яхту под названием Crescent, сообщает Reuters со ссылкой на источник в полиции. Агентство связывает яхту с главой «Роснефти» Игорем Сечиным, внесённым в санкционный список Евросоюза, США и Великобритании.

Яхта ходит под флагом Каймановых островов и прибыла в Испанию из Италии в ноябре 2021 года, — говорится в сообщении.

Министерство транспорта Испании подтвердило факт задержания, но не право собственности, уточнив, что 2 ноября 2021 года судно пришвартовалось в порту Таррагона и запросило разрешение на отплытие 4 марта, но так и не отплыло. Власти Испании будут удерживать яхту до тех пор, пока не определят её право собственности и не выяснят, подпадает ли владелец под санкции Евросоюза.

Ранее сообщалось, что под новый пакет санкций США попали яхта и самолёт российского олигарха Виктора Вексельберга. Помимо этого, финансовая гвардия Италии арестовала яхту бывшего основного бенефициара «Еврохима» и угольно-энергетической компании СУЭК Андрея Мельниченко. Стоимость актива, заблокированного в рамках санкций ЕС, составляет €530 млн. Также были арестованы яхты миллиардеров Алексея Мордашова и Геннадия Тимченко.