В Испании задержали бежавшего из суда во Владимире криминального авторитета

Испанская полиция задержала криминального авторитета Левана Абуладзе, который в конце 2020 года сбежал из суда во Владимире. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на полицию Испании.

Его задержали в аэропорту Барселоны, когда Абуладзе пытался проникнуть в страну с фальшивым украинским паспортом. По версии полицейских, в Испании он собирался продолжить управлять своей группировкой. Сообщается , что в расследовании участвовали правоохранительные органы Грузии.

Абуладзе сбежал из здания суда во Владимире 16 декабря 2020 года. Его адвокаты настояли на том, чтобы конвоиры сняли наручники с заключённого. После этого авторитет отошёл в туалет и, усыпив внимание охранников, сбежал.

Абуладзе отбывал наказание за подделку документов и наркотики в тюрьме «Владимирский централ». Весной он освободился, однако вскоре его вновь задержали и по решению суда поместили в спецприёмник для иностранных нелегалов для последующей депортации за пределы РФ.