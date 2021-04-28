В Испании скончался человек-мем Хуан Хойя Борха

https://static.news.ru/photo/004da5d6-a869-11eb-bd5e-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: elespanol.com

В Испании умер комик Хуан Хойя Борха по прозвищу «Хохотун». Он прославился благодаря интервью на одном из телешоу, ставшем основой для создания мемов. Об этом сообщают СМИ.

По данным издания El Espanol, мужчина умер в одной из клиник Севильи через несколько часов после госпитализации. Ему было 65 лет.

В сентябре 2020 года комику из-за заболевания артерий нижних конечностей ампутировали ногу. Сообщается, что у него произошёл рецидив болезни.

Ранее стало известно о том, что ушёл из жизни знаменитый американский саунд-продюсер Эл Шмитт. Ему был 91 год. Он работал с такими звёздами как Мадонна, Фрэнк Синатра, Боб Дилан, Нил Янг, Сэм Кук, Куинси Джонс и другими.