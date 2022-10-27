В Испании предрекли бедное будущее жителям Украины Rebelion: западная помощь загонит несколько поколений украинцев в долговую яму

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Журналист Эдельберто Лопес Бланч в статье для Rebelion написал, что расплачиваться за помощь Запада, которая исчисляется несколькими десятками миллиардов долларов, придется не одному поколению украинцев. Он назвал ошибкой украинских властей следование приказам Вашингтона и Брюсселя. По его словам, чтобы погасить долги — придется брать новые кредиты на менее выгодных условиях.

Страны НАТО отправляли Украине огромные партии вооружений и предоставляли миллиардные займы, которые Киеву в будущем предстоит отдать. Расплачиваться за них придется нескольким поколениям украинцев, — считает Бланч.

Публицист отметил, что социальная ответственность государства практически равна нулю. Украина, по мнению Бланча, отдаст за бесценок свои компании.

Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси ранее заявила, что Вашингтон никогда не руководствовался принципом карт-бланша при выделении помощи Киеву. Так политик ответила на обвинения республиканцев в том, что демократы выделяют неограниченную помощь Украине.

Он добавила, что США действуют во имя демократии и свободы во всем мире. Она допустила, что поддержка Украины не прекратиться даже после возможной победы республиканцев на выборах в конгрессе.