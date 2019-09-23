https://static.news.ru/photo/ae088024-de0d-11e9-a418-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pleonr / CC by SA 4.0/en.wikipedia.org

В Испании обнаружили древнейший мегалитический памятник, возраст которого оценивается в 6000-7000 лет. Его уже успели окрестить «испанским Стоунхенджем», несмотря на то, что он гораздо старше британского собрата.

Круг из 150 больших камней удалось обнаружить на дне водохранилища Вальдеканьяс. Он предстал перед взором учёных из-за засухи и последующим снижением уровня воды, которое произошло впервые за последние 50 лет. По некоторым данным, памятник был возведён в четвёртом или пятом тысячелетии до нашей эры. По всей видимости, он использовался для проведения ритуальных церемоний. Среди элементов круга особенно выделяется большой камень, так называемый «менгир». Он служил входом в сакральный круг. На одной из его сторон вырезана человеческая фигура. У учёных есть всего несколько недель, чтобы подробно изучить памятник, ведь с началом сезона дождей он снова уйдёт под воду, передаёт « Российская газета ».

Как ранее писал News.ru, учёные выяснили, что мегалиты, к которым относится Стоунхендж, могла построить древняя культура, изначально жившая на территории Бретани на северо-западе Франции. При этом они не исключают, что древние французы не являются непосредственными создателями Стоунхенджа.