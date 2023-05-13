В Испании назвали условие для мирных переговоров по Украине Премьер-министр Испании: Европа должна присутствовать в мирной инициативе по Украине

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Председатель правительства Испании Педро Санчес заявил, что европейские государства должны быть задействованы в урегулировании конфликта на Украине, пишут «Известия». По его мнению, любые мирные решения должны получить одобрение Киева, но должны соблюдать принципы Устава ООН. Глава правительства отметил, что Испания продолжит оказывать поддержку Украине.

Я всегда настаивал на том, что в любой будущей мирной формуле должна присутствовать Украина и, конечно, должна присутствовать Европа, — сказал Санчес.

Премьер-министр также поддержал мирный план Владимира Зеленского, который предполагает мирные переговоры после возвращения Украине территорий в границах 1991 года и выплате репараций.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что отношения Евросоюза и КНР не будут развиваться нормально, если Китай не убедит Россию «уйти с Украины». По его словам, Пекин должен понять, что для Брюсселя конфликт на Украине носит экзистенциальный характер. Он добавил, что Евросоюз не сможет дружить с Китаем, пока «поведение китайцев не нравится европейцам».