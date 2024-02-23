В Испании назвали количество возможных причастных к убийству Кузьминова Pais: к смерти Кузьминова могут быть причастны два человека

Спецслужбы из Испании считают, что к смерти бывшего российского летчика Максима Кузьминова, который украл вертолет ВС РФ на Украину, могут быть причастны двое человек, передает газета Pais. Дело находится на расследовании Гражданской гвардии Испании в условиях секретности.

Его убийство... расследуется в условиях строгой секретности... источники в испанских спецслужбах предполагают, что убийцами были двое стрелков, — сообщает издание.

Ранее The Times сообщала, что полиция Испании не исключает, что к убийству Максима Кузьминова причастна «русская мафия» или российские разведслужбы. По данным издания, правоохранительные органы изучают эту версию.

Как сообщило El Mundo, Кузьминов мог получить государственную защиту в Испании как политический беженец. Официального подтверждения этой информации нет. Газета отмечает, что обстоятельства прибытия россиянина в Испанию до сих пор неизвестны. Как долго он пробыл в королевстве, также остается тайной.

Два сотрудника испанской полиции подтвердили смерть летчика в провинции Аликанте. Тело пилота было опознано сотрудниками правоохранительных органов.