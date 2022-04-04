В Испании арестовали яхту российского миллиардера Вексельберга

Гражданская гвардия Испании арестовала на Балеарских островах яхту Tango, принадлежащую российскому бизнесмену Виктору Вексельбергу. Стоимость 78-метрового судна может достигать более €90 млн, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Операция проводилась совместно с американскими правоохранительными органами. По информации источника, Вексельберг не находится под санкциями ЕС, но на него наложены санкции США, где в отношении предпринимателя ведётся расследование.

Гражданская гвардия в рамках судебного поручения от США и по указанию следственного суда № 2 города Пальма-де-Майорка наложила арест в Пальме-де-Майорке на роскошную яхту Tango, собственность российского миллиардера Виктора Вексельберга, — говорится в сообщении.

В Гражданской гвардии также уточнили, что арестованное судно ходит под флагом Островов Кука. При этом оно зарегистрировано на подконтрольную Панаме компанию, расположенную на Британских Виргинских островах.

Ранее власти США объявили о награде до $5 млн за помощь Министерству финансов в поисках активов, «связанных с коррупцией и правительством Российской Федерации». В частности, премию обещают заплатить тому, кто назовёт местонахождение яхт российских олигархов.