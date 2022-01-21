В Испании 9 партий выступили против отправки военных кораблей в Чёрное море

Девять партий Испании выступили против отправки кораблей королевства в Чёрное море в рамках миссии Североатлантического альянса и против размещения истребителей в Болгарии. Документ в ночь на 22 января разместила в Twitter левая политическая сила Podemos («Мы можем»), входящая в состав коалиционного правительства страны.

Партии, подписавшие манифест, выразили обеспокоенность ростом напряжённости между Соединёнными Штатами и Россией из-за ситуации вокруг Украины.

Мы полностью отвергаем любую угрозу или военную агрессию против суверенного государства, а также отправку испанских войск в Чёрное море и Болгарию в рамках НАТО. Данный конфликт может быть урегулирован лишь путём диалога, — говорится в заявлении.

На днях глава Минобороны Испании Маргарита Роблес сообщила о решении ускорить отправку двух кораблей в рамках миссии НАТО в Чёрное море. Как добавила министр, оценивается возможность участия королевства в миссии усиленной воздушной полиции Североатлантического альянса в Болгарии.

В последнее время на Западе неоднократно обвиняли Россию в подготовке к вторжению на Украину. Карту расположения российских войск вдоль границы с Украиной ранее составила и опубликовала газета The New York Times. Издание отмечало, что войска якобы угрожают эскалацией конфликта с соседним государством и теоретически могут «открыть новый фронт».

Кремль неоднократно отвергал все обвинения.