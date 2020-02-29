https://static.news.ru/photo/81a4557c-5afd-11ea-b05d-fa163e074e61_660.jpg Фото: PPI/Keystone Press Agency/Global Look Press

В иранском городе Бендер-Аббас местные жители попытались сжечь больницу, куда из населённого пункта Кума якобы привезли нескольких заражённых коронавирусом людей.

На кадрах, опубликованных телеканалом Iran International в Twitter, видно, как горит одно из изданий медицинского учреждения. За происходящим наблюдают горожане, люди протестуют против размещения инфицированных коронавирусом в Бендер-Аббасе. В итоге пожар был потушен.

Ранее NEWS.ru писал, что в Иране отмечается самая высокая смертность от коронавируса после Китая. Среди заболевших — замглавы Минздрава и медицинского образования Ираджа Харирчи, вице-президент Ирана Масух Эбтекар, а также депутат парламента Махмуд Садеги.

Вспышка неизвестного заболевания была зафиксирована в китайской Ухани 31 декабря 2019 года. Позже новый коронавирус получил название СOVID-19. Он распространился по всем континентам, кроме Антарктиды. По данным на 29 февраля, во всём мире заболели 85 182 человека — большая часть в Китае, умерли 2920 человек, вылечились 39 485.

Всемирная организация здравоохранения повысила оценку риска распространения коронавируса во всём мире на «очень высокую». Представители организации также рассказали журналистам, что в мире разрабатывается более 20 вакцин от COVID-19.