В Иране заявили об окончании публичной напряжённости с Азербайджаном

Этап напряжённости между Азербайджаном и Ираном, который проходил в публичной плоскости, завершён. Об этом заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян на пресс-конференции по итогам встречи стран - соседей Афганистана. В ходе переговоров представители государств планируют обсудили вопросы оказания помощи афганской стороны для формирования инклюзивного правительства с присутствием всех этнических групп. Первая встреча стран также прошла в онлайн-формате 8 сентября.

У нас были контакты с министром иностранных дел Азербайджана. Я думаю, что мы завершили публичный этап напряжённости. Полагаю, что проблемы, которые у нас есть, будут постепенно решаться, — заявил Абдоллахиян.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия рассчитывает, что Иран и Азербайджан политико-дипломатическими методами урегулируют ситуацию на границе. Она также отметила, что со своей стороны Москва предпринимает усилия, направленные на разблокирование всех экономических и транспортных путей. По её словам, такая работа должна учитывать интересы всех стран региона, включая и Иран.

Ранее глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян, комментируя военные учения Ирана на границе с Азербайджаном, заявил, что Тегеран никогда не «потерпит присутствия фальшивого сионистского режима и его провокационных действий вблизи границы с Исламской Республикой Иран, а также геополитических изменений региона и его границ».

Подобное заявление вызвало недовольство Баку. Официальный представитель МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева заявила, что такие обвинения не имеют под собой никаких оснований. По её словам, Азербайджан всегда руководствовался принципом нерушимости международно признанных границ и поддерживал установление отношений со всеми странами на основе взаимного уважения международных границ.