Утечку документов Пентагона назвали тайным посланием Зеленскому Akharin khabar: утечка из Пентагона была секретным посланием Зеленскому по России

Фото: president.gov

Владимир Зеленский

Утечка секретных документов Министерства обороны США могла быть тайным посланием президенту Украины Владимиру Зеленскому о бесперспективности контрнаступления на Россию, считают обозреватели иранской газеты Akharin khabar. По их словам, слитые в Сеть документы также доказали, что Украина находится в тупике и не может продолжать сражаться.

Данный вброс можно истолковывать как косвенное указание Киеву о том, что он не готов не только к контрнаступлению, но и вообще к активным боевым действиям с каким-либо позитивным для себя результатом, — утверждают авторы иранской газеты.

По их мнению, Украине следует отказаться от вооруженного противостояния с Россией и пойти на мирные переговоры, пока ей не приходится подписывать капитуляцию.

21-летний Джек Тейшейра был задержан по подозрению в сливе данных Пентагона 13 апреля. Известно, что он состоял в закрытом сообществе любителей оружия, где в том числе находились некоторые несовершеннолетние подписчики. Там же он опубликовал пакет документов, чтобы доказать правоту в одном из споров. Только спустя время документы оказались на других форумов, а затем привлекли внимание общественности и СМИ.