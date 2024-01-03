В Иране заявили, что Россия может сформировать секретариат в БРИКС Замглавы МИД Ирана Сафари: Россия может образовать секретариат в БРИКС

Фото: Xie Huanchi/XinHua/Global Look Press

Россия может образовать секретариат в БРИКС, заявил РИА Новости замглавы МИД Ирана по экономической дипломатии Мехди Сафари. По его мнению, у Москвы большой опыт работы в организациях мирового уровня, поэтому она легко справилась бы с этой задачей.

Россия — страна, обладающая опытом [работы] в организациях мирового и регионального уровня, — по моему мнению, может создать новое образование в БРИКС, которое в конечном итоге приобретет форму секретариата, — пояснил Сафари.

Он добавил, отсутствие у БРИКС секретариата приводит к тому, что каждая страна-председатель самостоятельно хранит информацию по различным сферам деятельности организации. Однако при этом информация теряется, поскольку не переходит следующей председательствующей стране. Сафари подчеркнул, что Иран «очень заинтересован в том, чтобы этот секретариат сформировался как можно скорее».

Ранее президент России Владимир Путин сделал ряд заявлений в связи с началом председательства России в БРИКС. В 2024 году председательство РФ в организации пройдет под девизом «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности», отметил президент. Он подчеркнул, что действующие участники БРИКС сделают все, чтобы помочь новым членам организации гармонично влиться в ее деятельность, поскольку в организацию уже хотят вступить около 30 стран.

До этого Путин говорил, что БРИКС повлияет на миропорядок в правильном направлении. По его словам, организация покажет, что в мире есть много стран, желающих жить по основополагающим документам, среди которых Устав ООН. Кроме того, БРИКС покажет, что существуют страны, которые не хотят чего-то навязывать своим соседям.