В Иране заявили, что месть за убийство Сулеймани ещё не закончена

https://static.news.ru/photo/d0c599ca-187d-11eb-a9f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/iranian_army

Обстрел ракетной базы США — не окончание мести за убийство командующего силами специального назначения «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани. Об этом заявил посол Ирана в РФ Казем Джалали.

Мы ещё не отомстили за его гибель, — цитирует его «Звезда».

Посол добавил, что Сулеймани «героически боролся с террористами» в Ближневосточном регионе.

Командующий спецподразделением «Кудс» Касем Сулеймани погиб в начале января 2020 года в результате спецоперации, которую американские военные проводили по приказу президента Дональда Трампа. Тегеран ответил на это ракетным ударом по базам США в Ираке, в результате чего пострадали свыше 100 военнослужащих.

В июле 2019 года спецслужбы Ирана объявили о раскрытии 17 работавших на ЦРУ шпионов. В ноябре 2019 года в ходе протестов в Иране были задержаны ещё восемь человек, связанных с разведкой США, писал NEWS.ru.