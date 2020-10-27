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В Иране заявили, что месть за убийство Сулеймани ещё не закончена

20:47, 27 октября 2020
Фото: vk.com/iranian_army

Обстрел ракетной базы США — не окончание мести за убийство командующего силами специального назначения «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани. Об этом заявил посол Ирана в РФ Казем Джалали.

Мы ещё не отомстили за его гибель, цитирует его «Звезда».

Посол добавил, что Сулеймани «героически боролся с террористами» в Ближневосточном регионе. 

Командующий спецподразделением «Кудс» Касем Сулеймани погиб в начале января 2020 года в результате спецоперации, которую американские военные проводили по приказу президента Дональда Трампа. Тегеран ответил на это ракетным ударом по базам США в Ираке, в результате чего пострадали свыше 100 военнослужащих.

В июле 2019 года спецслужбы Ирана объявили о раскрытии 17 работавших на ЦРУ шпионов. В ноябре 2019 года в ходе протестов в Иране были задержаны ещё восемь человек, связанных с разведкой США, писал NEWS.ru.

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