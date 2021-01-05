В Иране запретили вакцины от COVID-19 из Великобритании и США

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Верховный лидер Ирана Али Хаменеи запретил ввозить в страну вакцины от коронавируса из Великобритании и США, чтобы исключить проведение на иранцах экспериментов по их эффективности.

Импорт британских и американских вакцин — запрещён. Если бы американцам удалось создать вакцину, не было бы такой позорной ситуации с коронавирусом, — цитирует РИА Новости Хаменеи.

В ходе телевыступления он также выразил недоверие британской вакцине, сославшись на высокую статистику смертности от COVID-19 в этой стране. По его словам, эти страны «хотят испытать вакцину на других, чтобы посмотреть, действует она или нет». Лидер Ирана упомянул в этой связи и Францию, добавив при этом, что если в других странах появится вакцина, которой можно доверять, то проблем с её приобретением не будет.

В данный момент Иран занимается разработкой собственных вакцин от COVID-19. Первую вакцину в стране планируют получить весной, ещё две-три — ближе к лету. Вакцину «Ково-Иран» уже начали испытывать на добровольцах.

Как писал NEWS.ru, производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Бразилии начнётся в ближайшее время. Об этом сообщила компания Uniao Quimica, которая согласовала производство российского препарата в Бразилии в партнёрстве с Российским фондом прямых инвестиций. Накануне сообщалось, что сырьё для производства вакцины «Спутник V» прибыло из РФ в Бразилию. Компания Uniao Quimica подала документы о старте третьей фазы клинических испытаний российского препарата на территории страны ещё в декабре.

Клинические испытания российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в ближайшее время начнутся в Египте. В то же время в стране уже выдано разрешение на применение китайской вакцины от COVID-19 «Синофарм».