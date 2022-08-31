В Иране выступили против изменения геополитики на Южном Кавказе Глава МИД Ирана: мы выступаем против изменения геополитики на Южном Кавказе

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Для Ирана неприемлемы какие-либо геополитические изменения на Южном Кавказе, заявил глава МИД страны Хосейн Амир Абдоллахиян во время переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Также во время переговоров министр коснулся вопроса о запуске международного транспортного коридора (МТК) Север — Юг протяженностью 7,2 тыс. км, который должен в идеале соединить Санкт-Петербург и Мумбаи.

Иран имеет очень привилегированное положение. Укрепление транзитных путей, в том числе Север — Юг — важный фактор для развития региона и оказания продовольственной помощи. Мы надеемся, что все трехсторонние пути будут активизированы со всей своей мощью. Восточная ветвь уже была запущена. Мы готовы к завершению Западной ветви. Завершение этой линии обсуждается с Москвой. Иранская сторона занимается серьезно строительством оставшейся части этого маршрута, — отметил Абдоллахиян.

Ранее президент Ирана Ибрагим Раиси заявил, что страна никогда не примет никаких геополитических изменений на Кавказе. В связи с этим, по его словам, Иран готов содействовать укреплению мира и стабильности в регионе. Он сослался на трехстороннее соглашение о прекращении огня, подписанное в 2020 году лидерами России, Армении и Азербайджана, которое положило конец 44-дневной войне между Ереваном и Баку. По его убеждению, приверженность соглашению о прекращении огня и решение оставшихся вопросов путем диалога — лучший способ восстановить безопасность и спокойствие в кавказском регионе.

На этой неделе президент России Владимир Путин обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном обстановку вокруг Карабаха. В частности, Путин и Пашинян подчеркнули важность последовательного выполнения трехсторонних договоренностей по Карабаху, подписанных 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года.