В Иране рассмотрят ответную реакцию в отношении Канады из-за КСИР Парламент Ирана рассмотрит идею о внесении армии Канады в список террористов

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Иранский парламент вынес на рассмотрение инициативу, в рамках которой армия и все силовые структуры, связанные с властями Канады, будут внесены в перечень террористических организаций, сообщает агентство Nour News. По его данным, это может быть сделано в ответ на решение Канады включить в список террористических организаций Корпус стражей Исламской революции.

Было внесено предложение, требующее от правительства объявить террористами армию, а также вооруженные силы и силы безопасности, связанные с канадским правительством, — указано в сообщении.

Агентство напоминает, что после объявления КСИР организацией террористического характера в Канаде также призвали граждан страны покинуть территорию Ирана. В иранском МИД в свою очередь заявили, что действия Канады в отношении КСИР нарушают нормы международного права.

Ранее глава канадского МИД Мелани Жоли заявила, что в Иране на данный момент наблюдается повышенный риск «произвольных» задержаний. В связи с этим она призвала граждан Канады незамедлительно покинуть страну.

С предложением признать КСИР террористической организацией до этого выступал Израиль, обращаясь к странам Евросоюза. В Тель-Авиве также считают необходимым введение новых санкций в отношении Ирана.