В Иране рассказали, из какого оружия убили физика-ядерщика

Иранский физик-ядерщик, замглавы Минобороны Ирана Мохсен Фахризаде был убит из оружия, которое используется НАТО. Об этом заявил секретарь Совета целесообразности страны Мохсен Резаи.
Мохсен Фахризаде, имя которого связывают с созданием атомного оружия, погиб 27 ноября по дороге из города Ростамкола (провинция Мазендеран на севере Ирана) в сторону Абсарда в провинции Тегеран.
Как сообщил [начальник Генштаба Вооружённых сил Ирана Мохаммад] Бакери, в ходе убийства применялось оружие, используемое НАТО, — цитирует его агентство Mehr.
Резаи добавил, что физик ехал на бронированном автомобиле в сопровождении охранников, но вышел из машины, поскольку принял попадание пули в машину за столкновение с каким-то препятствием.
Покушение было произведено с помощью пулемёта, управляемым со спутника, установленном в машине. Он выстрелил с расстояния в 150 метров 13 раз, но строго по Фахризаде. Жена физика, стоявшая рядом, и его 11 телохранителей не пострадали.
Как писал NEWS.ru ранее, глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что заговор между Израилем, США и Саудовской Аравией завершился убийством физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. Он добавил, что атаку на Фахризаде организовали создатели политики давления на Иран. Данным убийством они пытаются разрушить «обстановку, способствующую отмене санкций» против Тегерана. Пользуются моментом, пока в Белом доме проводит последние дни действующий президент США Дональд Трамп, подчеркнул Зариф.