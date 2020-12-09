В Иране рассказали, из какого оружия убили физика-ядерщика

https://static.news.ru/photo/20aa408a-3a34-11eb-bf6d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Iranian Defence Ministry Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Иранский физик-ядерщик, замглавы Минобороны Ирана Мохсен Фахризаде был убит из оружия, которое используется НАТО. Об этом заявил секретарь Совета целесообразности страны Мохсен Резаи.

Мохсен Фахризаде, имя которого связывают с созданием атомного оружия, погиб 27 ноября по дороге из города Ростамкола (провинция Мазендеран на севере Ирана) в сторону Абсарда в провинции Тегеран.

Как сообщил [начальник Генштаба Вооружённых сил Ирана Мохаммад] Бакери, в ходе убийства применялось оружие, используемое НАТО, — цитирует его агентство Mehr.

Резаи добавил, что физик ехал на бронированном автомобиле в сопровождении охранников, но вышел из машины, поскольку принял попадание пули в машину за столкновение с каким-то препятствием.

Покушение было произведено с помощью пулемёта, управляемым со спутника, установленном в машине. Он выстрелил с расстояния в 150 метров 13 раз, но строго по Фахризаде. Жена физика, стоявшая рядом, и его 11 телохранителей не пострадали.

Как писал NEWS.ru ранее, глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что заговор между Израилем, США и Саудовской Аравией завершился убийством физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. Он добавил, что атаку на Фахризаде организовали создатели политики давления на Иран. Данным убийством они пытаются разрушить «обстановку, способствующую отмене санкций» против Тегерана. Пользуются моментом, пока в Белом доме проводит последние дни действующий президент США Дональд Трамп, подчеркнул Зариф.