В Иране призвали Зеленского не испытывать терпение голословными обвинениями Представитель МИД Ирана Канаани: Зеленскому лучше знать, что терпение страны не бесконечно

Фото: Rouzbeh Fouladi / Keystone Press Agency / Global Look Press

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом не испытывать терпение Тегерана необоснованными обвинениями в поставках вооружения России. Официальное заявление дипломата было опубликовано на портале внешнеполитического ведомства страны. Он добавил, что Тегеран не поставил ни одной из сторон конфликта военную технику.

Иран всегда уважал территориальную целостность всех стран, включая Украину, и г-ну Зеленскому лучше знать, что стратегическое терпение Ирана в отношении таких необоснованных обвинений не бесконечно, — сказал Канаани.

Представитель МИД Ирана обратил внимание украинского лидера на судьбы других политических лидеров, которые пользовались поддержкой США.

Ранее глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что Лондон обеспокоен военным сотрудничеством России и Ирана. В Британии считают, что оно представляет угрозу для глобальной безопасности. Клеверли утверждал, что Иран является одним из основных поставщиков вооружений для России в ходе конфликта на Украине и «снабжает Москву сотнями беспилотных летательных аппаратов».