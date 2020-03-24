https://static.news.ru/photo/ed334f62-6dc9-11ea-a225-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ahmad Halabisaz/XinHua/Global Look Press

Священнослужитель из иранского города Бендер-Энзели нелегально пытался вылечить заражённого коронавирусом пациента при помощи ароматической жидкости.

Мужчина тайно пробрался в реанимационное отделение больницы, где находился инфицированный молодой человек, и сообщил, что врачи якобы больше не в состоянии помочь ему. Затем представитель церкви предложил лечение с использованием некого «чудотворного исламского средства». Когда больной согласился, священник снял маску и намазал ему лицо парфюмерной жидкостью. Пациент умер через три дня. Прокуратура запросила ордер на арест священнослужителя, передаёт издание Deutsche Welle.

Ранее NEWS.ru писал, что рабочая группа по координации церковных учреждений в условиях коронавирусной инфекции появилась при патриархе Кирилле. Её членами стали девять высокопоставленных священнослужителей Русской православной церкви. Одной из заявленных задач группы стало взаимодействие с органами власти, это направление возглавил председатель синодального отдела по связям с общественностью Владимир Легойда.

По состоянию на 24 марта в мире коронавирусом заразились более 387 тысяч человек, 16,7 тысячи умерли, более 101 тысячи выздоровели.

В России диагностировано 495 случаев заражения коронавирусом, большинство — в Москве (290). За последние сутки количество инфицированных в РФ увеличилось на 57 человек. 22 человека излечились от инфекции.