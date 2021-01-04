В Иране объяснили задержание южнокорейского судна экологическими причинами

https://static.news.ru/photo/71d3ce1a-4e91-11eb-b2dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergei Skriabin/marientraffic.com

Иран объяснил задержание южнокорейского судна в Персидском заливе. В Тегеране считают, что оно загрязняло воды нефтью.

Ранее британская Организация по координации морских торговых перевозок (UKMTO) сообщала, что власти Ирана перехватили иностранное торговое судно. Речь идёт о южнокорейском танкере Hankuk Chemi.

Военно-морские силы Корпуса стражей Исламской революции задержали судно в водах Персидского залива, относящееся к Южной Корее, из-за загрязнений нефтью, — сообщило агентство Fars.

Однако агентство Tasnim со ссылкой на осведомлённый источник рассказало, что судно перевозило 7,2 тысячи тонн этанола и направлялось из порта Эль-Джубайль в Саудовской Аравии в Южную Корею. Экипаж судна состоит из граждан Мьянмы, Вьетнама, Кореи и Индонезии. Они задержаны, а само судно пришвартовано в иранском портовом городе Бендер-Аббас.

В конце ноября принадлежащий Греции танкер с нефтью подорвался на мине у берегов Саудовской Аравии. В результате инцидента судно было повреждено. Никто из членов экипажа не пострадал. В декабре были совершены атаки на судно в Эль-Шукайке, на распределительную станцию ​​нефтепродуктов и на танкер в Джидде, а также на плавучую разгрузочную платформу в Джизане.

Эксперты предрекают очередной виток так называемой танкерной войны, писал NEWS.ru.