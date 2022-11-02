В Иране объяснили поднятие Знамени возмездия Политолог Геворгян объяснила поднятие Знамени возмездия в Иране террористическим актом

Фото: Социальные сети

Сообщения в СМИ, что Иран якобы совершит «неизбежную атаку» на Саудовскую Аравию — провокация США, заявила политолог-иранист Карине Геворгян в разговоре с Lenta.ru. Спикер также объяснила смысл поднятия в Иране Знамени возмездия, которое в социальных сетях восприняли в качестве символа объявления войны.

Геворгян отметила, что красный флаг подняли в связи с терактом, произошедшим в мечети Шах-Черах в Ширазе, где террористы «Исламского государства» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) расстреляли 16 человек.

Красный флаг над мечетью в Куме означает месть за невинно убиенных мучеников — их убили во время молитвы в мечети, — отметила политолог.

Эксперт подчеркнула, что сообщения о готовящейся атаке со стороны Ирана публикуют именно в американских СМИ. Тем не менее, как утверждает Геворгян, за последние годы в ирано-саудовских отношениях наблюдается позитивная динамика. В частности, Иран заинтересован в восстановлении дипломатических контактов с Саудовской Аравией, прерванных в 2016 году.

Поэтому попытка столкнуть Иран и Саудовскую Аравию — абсолютно дело с негодными средствами. Судя по всему, американцы готовят какую-то серьезную провокацию, — предположила Геворгян.

ВС США, отмечает политолог, приведены в состояние повышенной боевой готовности.

Ранее в газете The Wall Street Journal сообщили о подготовке Ирана к атаке на Саудовскую Аравию в целях отвлечения внимания от внутренних протестов. При этом в Иране начались обсуждения видео с поднятием над куполом мечети Джамкаран в иранском городе Кум. Пользователи Сети предположили, что данный жест символизирует объявление войны.