https://static.news.ru/photo/e1cf90d4-33b0-11ea-9964-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mazyar Asadi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Разбившийся в Тегеране самолёт «Международных авиалиний Украины» перед катастрофой задержался с вылетом на час из-за перегруза. Такое объяснение представили в Организации гражданской авиации Ирана (ОГАИ).

На этом рейсе было много пассажиров, и большинство из них летели с багажом пилот решает заправить больше топлива, после заправки, посадки пассажиров и погрузки их багажа в предназначенное место пилот понимает, что вес воздушного судна превышает допустимый для взлета. Поэтому пилот принимает решение просить сотрудников аэропорта уменьшить количество багажа, — приводит агентство Fars слова главы отдела по расследованию авиакатастроф ОГАИ Хасана Резаифара.

Следовавший из Тегерана в Киев самолёт «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение рано утром 8 января, едва вылетев из аэропорта. На борту были граждане Ирана (82), Канады (63), Украины (11, 9 из которых члены экипажа), Швеции (10), Афганистана (4), ФРГ (3), Великобритании (3). Все они погибли.

Расследованием инцидента занимается группа украинских и иранских специалистов. Бортовые самописцы Boeing 737 будут вскрыты 10 января в лаборатории аэропорта Мехрабад. Если иранская сторона не сможет их расшифровать, то прибегнет к помощи России, Франции, Канады или Украины. По словам высокопоставленных должностных лиц иранской ОГАИ, на получение данных из чёрных ящиков может уйти до двух месяцев. Версия иранской стороны об авиакатастрофе — возгорание двигателей самолёта.

Межгосударственный авиационный комитет готов оказать помощь в расследовании авиакатастрофы. Однако обращения об этом пока не поступало.

Украинские специалисты рассматривают семь версий причин крушения. Часть из них не разглашается. Общественности были заявлены три: поражение лайнера зенитной ракетой, взрыв в результате теракта и взрыв двигателя воздушного судна по техническим причинам, писал NEWS.ru.