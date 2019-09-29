https://static.news.ru/photo/0b299a54-e2dc-11e9-80e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Власти Ирана считают, что встреча представителей страны с президентом США Дональдом Трампом на полях Генассамблеи ООН могла бы негативно сказаться на экономике.

По словам министра иностранных дел ближневосточного государства Мохаммада Джавада Зарифа, Ирану удалось восстановить около 30% стоимости валюты, потерянной после выхода Соединённых Штатов из соглашения о Совместном всеобъемлющем плане действий. Встреча с американским лидером, полагает он, могла бы повергнуть экономику в очередной шок.

Проблема была и в том, что президент Трамп, насколько я могу судить, более заинтересован во встрече, чем в содержании, а для нас важно содержание, — добавил Зариф в эфире телеканала NBC .

Как писал News.ru, переговоры представителей Ирана и США в ООН были возможны в формате «5+1», но никак не на двусторонней основе. По словам главы иранского МИДа, встреча с Трампом «ради фотографии» только ухудшила бы имеющиеся у Ирана проблемы.

Ранее Мохаммад Джавад Зариф на встрече с журналистами в преддверии Генассамблеи ООН сообщил о готовности продолжить переговоры по сохранению ядерной сделки.