В Иране заявили о причастности местного военного к убийству физика-ядерщика

https://static.news.ru/photo/6ece5aca-6a55-11eb-b956-96000091f725_660.jpg Фото: Iranian Defence Ministry Office/ZUMA Wire/Global Look Press

Глава Министерства разведки Ирана Махмуд Алави заявил, что в убийстве физика-ядерщика, замглавы Минобороны Мохсена Фахризаде замешан представитель вооружённых сил Исламской Республики.

По его словам, разведка знала о готовящемся покушении и даже знала место, где это произойдёт. Неизвестным оставалось время нападения.

Тот человек, который занимался первыми подготовительными действиями для покушения, был членом вооружённых сил, — отметил Алави в эфире телеканала IRIB TV2.

Он добавил, что вести разведдеятельность в вооружённых силах Ирана его ведомство не может, поэтому перед покушением они обращались к военным с предложением о координации действий. Однако прежде, чем предложение обсудили, Фахризаде был убит. Случилось это в окрестностях Тегерана 27 ноября 2020 года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что иранский политолог Али Акбар Раефипур назвал убийство физика-ядерщика Мохсена Фахризаде государственным терроризмом, направленным против развития ядерной науки и технологий в Иране. Стратегический ответ на него является естественным и неотъемлемым правом Тегерана. По мнению эксперта, за убийством Фахризаде могут стоять США и Израиль.