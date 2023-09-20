В Иране назвали Карабах частью Азербайджана МИД: Иран считает Карабах частью Азербайджана, но призывает к диалогу

Иран считает Карабах частью Азербайджана, но призывает решить проблему региона путем диалога, заявил официальный представитель МИД исламской республики Насер Канани Чафи. Он также подчеркнул готовность своей страны к проведению встречи в формате «три плюс три» по урегулированию карабахской проблемы.

Исламская Республика Иран считает Карабах частью Азербайджанской Республики и полагает, что его проблемы, в том числе [обеспечение соблюдения] прав и безопасности его жителей, должны быть решены путем диалога, — сказал Чафи.

По данным телеканала Al Alam, ранее министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян провел встречу со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном на полях сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. В ходе мероприятия дипломаты обсудили в том числе ситуацию в Карабахе. Подробности встречи не раскрываются.

Министерство обороны Азербайджана 19 сентября объявило о начале антитеррористических мероприятий в Карабахе с целью восстановления конституционного строя. Позднее заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев объяснил, что целью антитеррористической операции в Карабахе является нейтрализация военной инфраструктуры ВС Армении. В Армении заявили, что ее вооруженные силы не дислоцируются на территории Карабаха.