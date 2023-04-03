В Иране назвали главную причину экономического кризиса в Германии Hamshahri: экономика Германии продолжит рушиться, пока ФРГ не покинет украинский конфликт

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Кризис в немецкой экономике не прекратится, пока власти в Германии не прекратят поддерживать Украину в конфликте с Россией, пишет иранская газета Hamshahri. Отмечается, что ФРГ совершила ошибку, когда присоединилась к санкциям против РФ. В числе проблем, по мнению журналистов, оказалась высокая инфляция, замедление роста экономики и социальные волнения.

Германия совершила крупную ошибку, когда присоединилась к санкциям против России и таким образом фактически втянула себя в конфликт на Украине. Поэтому ситуация не изменится, пока страна не поменяет свою внешнюю политику, — сказано в публикации.

В своей статье издание напомнило, что недавние забастовки в стране привели к остановке работы аэропортов, автобусных и железнодорожных вокзалов, что привело к сбоям в перевозке товаров и грузов. Несмотря на это, продолжает автор материала, немецкое руководство продолжает заверять Киев в том, что поддержка будет продолжаться «столько, сколько потребуется».

Ранее обозреватель Дж. Б. Шарк в статье для журнала American Thinker заявил, что Запад превратился в «пороховую бочку», так как в последнее время в США и других государствах наблюдается всплеск протестных настроений. По его словам, основной причиной стали серьезные политические ошибки властей. Он привел в пример протесты во Франции из-за пенсионной реформы, манифестации фермеров в Нидерландах и митинги в Израиле. Он подчеркнул, что действия западных лидеров подрывают стабильность важнейших общественных институтов.