В Иране начали молиться о здравии президента IRIB: в мечети Мешхеда началась молитва о здравии президента Ирана Раиси

Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Ирана Ибрахим Раиси

Мусульмане иранского города Мешхед собрались в мечети для совершения молитвы о здравии президента Ирана Ибрахима Раиси, информирует государственный телеканал IRIB. Политик находился в вертолете, который совершил жесткую посадку на северо-западе страны.

Отмечается, что призывы к гражданам страны с просьбой молиться за здоровье президента были опубликованы на его страницах в социальных сетях. Помимо Мешхеда, молитвы также прозвучали в мечети Джамкаран, имеющей важное значение для мусульман-шиитов.

Ранее стало известно, что Ибрахим Раиси выжил в результате ЧП. Президент Ирана возвращался в Тегеран после встречи с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым. По данным СМИ, находившиеся на борту люди не пострадали. Однако позднее иранское информационное агентство, опубликовавшее данную информацию, удалило публикацию. Судьба Раиси остается неизвестной.

Также сообщалось, количество спасательных бригад, задействованных в поисковых операциях, выросло до 40. В регионе по-прежнему сильный туман. При этом отмечается, что в дальнейшем погодные условия могут ухудшиться.