В Иране казнили двух человек, обвиняемых в убийстве члена «Басидж»

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В Иране казнили двух обвиняемых в убийстве сотрудника правоохранительных сил «Басидж» Сейеда Рухоллы Аджамияна, сообщает IRNA. По данным агентства, они были повешены. Инцидент произошел в начале ноября во время массовых протестов на севере Ирана.

Мохаммад Мехди Кареми и Сейед Мохаммад Хоссейни, основные участники преступления, которое привело к несправедливой гибели Сейеда Рухоллы Аджамияна, <...> были повешены, — сказано в сообщении.

16 сентября в Тегеране отряд полиции нравов, следящий за соблюдением шариатских норм, задержал и до смерти избил в участке 22-летнюю Махсу Амини за то, что она была в «неправильном хиджабе». Девушка приехала в столицу Ирана из Иракского Курдистана и вместо положенного головного убора носила платок.

После убийства девушки в Иране вспыхнули протесты, к которым присоединились почти все слои населения страны. Манифестации продолжались несколько недель, при этом протестные акции возобновляются и по сей день. В декабре стало известно, что правительство Ирана пересмотрит закон об обязательном ношении хиджаба для женщин. По словам генпрокурора страны Мохаммада Джафара Монтазери, обсуждение идет во всех ветвях власти, несмотря на то что их представляют политики-консерваторы.