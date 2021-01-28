В Иране казнили борца греко-римского стиля

https://static.news.ru/photo/5a3e42fc-61d9-11eb-ab43-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hollie Adams/Getty Images

Борец греко-римского стиля Мехди Али Хоссейни был казнён в Иране. Спортсмен был признан виновным в убийстве.

По информации портала Bloodyelbow.com, трагический инцидент произошёл в 2015 году. В ходе уличной драки Мехди убил человека. Борца приговорили к смертной казни и привели приговор в исполнение. Семья погибшего отказалась помиловать спортсмена.

Не помогла и личная защита олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе 2012 года Хамида Сорияна.

Ранее NEWS.ru сообщал, что впервые за 70 лет власти США привели в исполнение смертный приговор женщине, осуждённой на федеральном уровне. С помощью специальной инъекции казнили Лизу Монтгомери. Гражданку признали виновной в особо жестоком убийстве беременной соотечественницы в 2004 году. Мероприятие состоялось в штате Индиана.