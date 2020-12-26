Десять человек погибли в результате схода лавины в Иране

https://static.news.ru/photo/eab79c04-47b5-11eb-a686-fa163e074e61_660.jpgФото: Jack Moscrop Ê/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Количество жертв схода лавины к северу от Тегерана возросло до десяти. Ранее сообщалось о восьми погибших.
К настоящему моменту в горных районах обнаружены девять тел, ещё один человек скончался в больнице, — сообщает иранская телерадиокомпания IRIB со ссылкой на спасателей.
Метеорологи сообщают о непогоде и метели в последние дни в разных регионах Ирана, в том числе в горной местности. Так, обильный снегопад привёл к сходу лавины 25 декабря, в результате которого несколько человек были объявлены пропавшими без вести.
Врачи и сотрудники правоохранительных органов работают на месте происшествия. Личности погибших устанавливают.
Как сообщал NEWS.ru, минимум семь человек погибли, порядка 20 числятся пропавшими без вести в результате сильных ливней, прошедших 17 декабря в бразильском штате Санта-Катарина. Согласно официальным данным, выпало свыше 120 миллиметров осадков. В результате столь обильных дождей возникли оползни и наводнения — разгул стихии зафиксирован в девяти городах региона.