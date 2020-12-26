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Десять человек погибли в результате схода лавины в Иране

23:03, 26 декабря 2020 10
Фото: Jack Moscrop Ê/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Количество жертв схода лавины к северу от Тегерана возросло до десяти. Ранее сообщалось о восьми погибших.

К настоящему моменту в горных районах обнаружены девять тел, ещё один человек скончался в больнице, — сообщает иранская телерадиокомпания IRIB со ссылкой на спасателей.

Метеорологи сообщают о непогоде и метели в последние дни в разных регионах Ирана, в том числе в горной местности. Так, обильный снегопад привёл к сходу лавины 25 декабря, в результате которого несколько человек были объявлены пропавшими без вести.

Врачи и сотрудники правоохранительных органов работают на месте происшествия. Личности погибших устанавливают.

Как сообщал NEWS.ru, минимум семь человек погибли, порядка 20 числятся пропавшими без вести в результате сильных ливней, прошедших 17 декабря в бразильском штате Санта-Катарина. Согласно официальным данным, выпало свыше 120 миллиметров осадков. В результате столь обильных дождей возникли оползни и наводнения — разгул стихии зафиксирован в девяти городах региона.

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