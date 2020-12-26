Десять человек погибли в результате схода лавины в Иране

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Первый президент Украины и нынешний представитель Киева в трёхсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук вступился за нынешнего главу государства Владимира Зеленского после его высказывания о войне с РФ.

Ранее Зеленский, говоря о гипотетической «большой войне» с Россией, заявил, что в этом случае будут мобилизованы и мужчины, и женщины. Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек, комментируя это заявление, отметил, что...