В Ираке протестующие пошли на штурм посольства Швеции В Ираке протестующие штурмуют посольство Швеции после сожжения Корана в Стокгольме

Фото: Ameer Al-Mohammedawi/dpa

Десятки иракцев собрались на акцию протеста возле посольства Швеции в Багдаде после того, как, предположительно, иракский иммигрант сжег вырванные страницы из Корана перед центральной мечетью в Стокгольме, передает корреспондент РИА Новости. Иракцы берут здание штурмом — они выломали ворота и ворвались на территорию, требуя выслать посла Швеции из страны.

Как сообщило агентство, акция началась после призывов влиятельного иракского политика, одного из духовных лидеров шиитов Муктады ас-Садра провести у шведского посольства в Багдаде акцию протеста.

Ранее полиция Стокгольма разрешила провести в первый день Курбан-байрама акцию с сожжением Корана возле городской мечети. В правоохранительных органах сослались на постановление суда, который в апреле отменил запрет на демонстрации с сожжением священной книги мусульман.

Власти Марокко отозвали своего посла в Стокгольме на неопределенный срок. МИД североафриканской страны сообщил, что дипломат отозван для консультаций.

Сегодня, 29 июня, депутаты Госдумы РФ осудили власти Швеции за разрешение акции с сожжением Корана возле мечети.